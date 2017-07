Les grands voiliers attirent des milliers de visiteurs

TROIS-RIVIÈRES - Il y a de l'action au parc portuaire de Trois-Rivières dans le cadre de la course des grands voiliers. Les six impressionnants bateaux sont arrivés.

Des milliers de personnes sont attendues et déjà en cette première journée, plusieurs citoyens se sont déplacés pour l'occasion.

Il sera possible de monter à bord de certains bateaux pour en faire la visite. Ces activités qui obligent les organisateurs à augmenter les mesures de sécurité.

«On n’entre pas sur les grands voiliers en ''gougounes'', avec un sac à dos et un enfant dans les bras! Des fouilles vont être faites. On va regarder les bagages», explique le coordonnateur au Tourisme d'affaires et croisières, Jean Perron.

Les activités organisées au centre-ville engendrent des impacts économiques majeurs pour les commerces.

«Ça va augmenter notre chiffre d'affaires de 60 à 75 %! Ça fait une énorme différence! Un vendredi comme aujourd'hui, on sert des clients depuis 9 h ce matin et on doit être trois employés en après-midi et six ou sept en soirée», souligne la copropriétaire du bar laitier Le Brise-Glace, Bilie Marier.

Des voiliers comme ceux-ci on en retrouve actuellement dans 35 ports canadiens. Les 40 voiliers se rendront à Québec pour la fin de la course du 18 au 23 juillet.