Metallica au Festival d'été de Québec: «avec nos amis»

La fièvre n'a pas baissé d'un cran. Le retour attendu de Metallica sur les plaines d'Abraham a comblé des dizaines de milliers d'irréductibles qui ont brandi le poing et hurlé à pleins poumons pendant un intense marathon métallique de plus de deux heures, vendredi soir.

Ce n’était peut-être pas la folie furieuse comme en 2011 mais, encore une fois, il a suffi que résonnent les premières notes de The Ecstasy of Gold, signal de départ d'une autre grande messe métal, pour qu'une lourde clameur s'élève et que le lien qui unit Metallica et Québec se recrée instantanément.

Dangereusement en forme, les boys ont lancé la soirée en pigeant dans leur récent album Hardwired... To Self-Destruct. La pièce-titre et Atlas, Rise!, dont la parenté avec le Metallica des années 1980 est indéniable, ont été accueillies à bras ouverts.

Déjà, on pouvait voir que les musiciens s'en donnaient à cœur joie, en particulier Robert Trujillo et Kirk Hammett, qui se narguaient amicalement tout en maintenant parfaitement la cadence.

Puis, James Hetfield a pris la parole. « Metallica est reconnaissant d'être ici pour célébrer la vie avec de la musique live avec nos amis de Québec. Est-ce que la famille Metallica est ici ?» La réponse du public ne faisait aucun doute.

La grosse affaire

L'intensité a ensuite gagné plusieurs degrés quand des cloches sur les écrans géants ont annoncé une première virée dans les classiques via For Whom The Bell Tolls, conclue avec Lars Ulrich qui piochait debout à côté de ses caisses.

On a pu constater d’emblée que la tournée Worldwired, c'est la grosse affaire en comparaison avec ce qu'on a vu lors des visites récentes du groupe à Québec. Des projections vidéo, des rayons lasers, de la pyrotechnie : Metallica n'a pas lésiné sur les artifices pour en mettre plein la vue. Durant Now That We're Dead, quatre immenses tambours sont apparus, un pour chaque musicien, pour un segment percussif qui a cassé avec brio le rythme infernal qu’avait mis en place le groupe.

Plaisirs nostalgiques

Mais le plaisir était avant tout musical. Après une The Unforgiven percutante, Metallica a sérieusement mis la machine en marche en retournant encore une fois en arrière pour le puissant doublé Welcome Home (Sanitarium) et Whiplash.

À partir de là, les nostalgiques n'ont connu aucun répit. Le groupe larguait bombe après bombe. Bang, Sad But True. Re-bang, One. Master of Puppets? Rugissement collectif de bonheur.

L'infernale Seek and Destroy est venue avec une jolie attention: le billet du tout premier concert à Québec à la salle Albert-Rousseau sur l'écran géant.

Au rappel, les âmes plus sensibles se sont fait servir Nothing Else Matters avant l'indélogeable Enter Sandman pour finir en force.

«Tu sais quoi Québec? Metallica fucking loves you», a hurlé Ulrich.

C’est réciproque, Lars. On se revoit quand?

Voivod: Mur sonore

Avant l'arrivée de vous savez qui, les vétérans de Voivod ont testé la solidité des tympans des festivaliers et du nouveau système de son des plaines d'Abraham. «Du métal à grande échelle», a hurlé Denis «Snake» Bélanger.

Leur mur sonore était... assourdissant. Au point où en perdait les subtilités des compositions du groupe de Jonquière, dont la réputation sur la scène du métal progressif n'est plus à faire hors de nos frontières. À preuve, l'album Dimension Hatröss, dont deux pièces ont retenti sur les Plaines, vient d'être éu parmi les 100 plus grands albums de métal du Rolling Stone. Rien de moins.

Sinon, Voivod a profité de l'occasion pour revisiter plusieurs titres parus dans les années 80 et donné un peu de visibilité à son tout récent Post Society.

Metalord: la chance d'une vie

Les gars de Metalord avaient des sourires gros de même étampés dans la face quand ils sont montés sur scène, à 19h. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'un groupe de Québec se retrouve devant des dizaines de milliers de spectateurs sur les plaines d'Abraham.

L'équivalent d'un joueur de hockey québécois qui joue son premier match au Centre Bell.

Les quatre musiciens ont donc embrayé à fond et offert une prestation dans la plus pure tradition du thrash métal. «On est venus ici pour vous botter le cul», avait d'ailleurs subtilement averti le batteur André-Jacques Belley.

Déballant les pièces de leur album Speed of Life, Metalord a eu droit à un accueil chaleureux. Assez pour qu'il en garde des souvenirs précieux pour le reste de leur vie.