On est allé à Metallica... voici ce qu’on a vu

On passait tout bonnement par les plaines d’Abraham quand on a vu une masse de gens immobile qui attendait quelque chose. Après vérification, il s’agissait du spectacle de Metallica. Quel hasard! Curieux comme nous le sommes, on y est entré.

Voici notre compte-rendu.

1) Une énorme file déjà à 16h.



2) Des gens qui couraient vite... et d’autres plus lentement.

3) Plus de goélands qu’à l’habitude.

4) Des vendeurs de bières prêts et... visiblement un peu stressés.



5) Encore beaucoup de personnes qui attendent... 30 minutes après l’ouverture des portes!



6) Des gens... plus capables d’attendre!

Quand ça presse, ça presse.



7) Des files pour les restaurants!





8) Trois joyeux lurons du Nouveau-Brunswick.

Avec un beau castor sur leur gilet de Metallica.



9) Un hélicoptère.



10) Un fan qui connaît l’espagnol.



11) Un ballon content et nationaliste.



12) Une fleur.



13) DEUX CROCODILES GONFLABLES!

C’était quoi les chances!



14) Quand même pas mal de monde...



15) Un agent de sécurité qui surveille bien la foule.



16) Un capitaine de navire et son moussaillon!



17) Un canard gonflable.



18) Des gens qui courent partout.



19) Une palette de bières.

On ne peut pas dire qu’ils n’étaient pas préparés!



20) Un rockeur endurcit!

Tout le monde veut une veste comme ça.



21) Un vendeur de bière pas comme les autres.

10/10