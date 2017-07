« Les si peuvent aimer les rais (rait, raient) » ! Quand ? Lorsque les si font partie d’une interrogation indirecte. Ex. : Luce voudrait savoir si Luc accepterait de travailler plus tard. Dans ce cas, la conjonction si, non seulement permet l’utilisation du conditionnel, mais bannit en principe l’emploi de l’imparfait (sauf si on se pose une question à propos d’un événement passé : « Luce voudrait savoir si, autrefois, Luc acceptait de travailler plus tard »). De même, le présent de l’indicatif serait possible. « Luce voudrait savoir si Luc accepte de travailler plus tard. » Mais on remarque la nuance de sens.