Stephen Harper appelle les victimes d'Omar Khadr

L’ancien premier ministre du Canada Stephen Harper a contacté le soldat américain Layne Morris, victime d’Omar Khadr pour exprimer son indignation après que le gouvernement canadien lui ait accordé une indemnisation de 10,5 millions $.

«Layne a parlé avec Stephen Harper», a admis Leisl Morris, épouse du soldat américain, au «Toronto Sun».

«Ce fut difficile de coordonner leurs horaires pour que Layne et M. Harper puissent se parler, a-t-elle ajouté. Mais après avoir trouvé un moment qui convenait aux deux, ils se sont parlé pendant plus de six minutes.»

Le geste de l’ancien premier ministre semble avoir été apprécié, même si à ses yeux ce n’était pas nécessaire.

Selon le média torontois, Harper aurait fait un appel similaire à la veuve de Christopher Speer, Tabitha, mais n’a pas obtenu la confirmation.