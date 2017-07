Tu as maintenant une chance de te procurer des billets pour le spectacle d'Ed Sheeran à Montréal

Victime de son succès foudroyant, Ed Sheeran affiche complet dans presque toutes les villes où il passe.

C’est le cas des deux concerts qui auront bientôt lieu au Québec le 18 juillet au Centre Vidéotron et le 19 juillet au Centre Bell. En effet, depuis quelques mois déjà, il n’est plus possible de se procurer des billets sur le site d’evenko et il faut faire affaire à des revendeurs qui chargent beaucoup plus que le prix initial payé.

Il y a toutefois une lueur d’espoir pour ceux qui n’ont pas pu obtenir des billets pour le concert au Centre Bell puisqu’evenko vient d’annoncer que des billets en quantité limitée seront relâchés dès ce soir sur leur site web.

C’est donc dès 17 h que les fans d’Ed Sheeran se rueront en ligne afin de mettre la main sur ces rares billets. Ça vous intéresse? Rendez-vous sur evenko.ca dès 17 h, mais attention : ça va partir vite!