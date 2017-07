Un après-bal mémorable

Sophie Nélisse a terminé son secondaire le mois dernier. Et elle se souviendra longtemps de son après-bal, mais peut-être pas pour les bonnes raisons.

« L’après-bal se déroulait dans un camping, très loin dans les bois, à proximité de Trois-Rivières. Mais mon amie avait oublié la tente. On avait seulement une moustiquaire. On était mal prises ! On a dormi sur le gazon sous la pluie, jusqu’à quatre heures du matin. Il y a quelqu’un qui a eu pitié de nous et qui nous a accueillies dans sa tente. On va s’en souvenir », évoque avec un sourire la comédienne, croisée sur le tapis rouge de la première du film De père en flic 2, à la Place des Arts, lundi dernier.