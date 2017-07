Un Ford Bronco comme celui d’O.J. Simpson à vendre

Sur Kijiji vient de paraître une annonce d’un Ford Bronco 1994 blanc comme celui dans lequel O.J. Simpson s’est enfui de la police.

Cette chasse à l’homme, l’une des plus célèbres aux États-Unis, s’est déroulée le 17 juin 1994 après que des accusations du meurtre de son ex-épouse et de son ami aient été déposées contre O.J. Simpson. Diffusée en direct à la télévision, tous se rappellent de la poursuite et du Ford Bronco blanc à bord duquel l’ancien joueur des Bills de Buffalo et des 49ers de San Francisco se trouvait.

Contrairement à la croyance populaire, ce désormais célèbre Bronco ne lui appartenait pas. Il était la propriété d’Al Cowlings, un ancien collègue et ami.

Le Ford Bronco qu’on vous présente est un modèle produit en 1994, soit une année plus jeune que celui de la poursuite. Les deux font partie de la cinquième génération (1992-1996).

Celui à vendre sur Kijiji se trouve dans la région de St-Jérôme au Québec. Dans son annonce, le vendeur mentionne que le véhicule n’a jamais connu l’hiver puisqu’il provient de la Floride. En effet, il n’y a rien de pire que les rudes hivers québécois pour raccourcir la durée de vie d’un véhicule.

L’annonce nous apprend également que l’intérieur est en bon état et qu’il est équipé de vitres électriques. Il est propulsé par un V8 de 351 pouces-cube. Malheureusement, comme ce Bronco à vendre n’a pas été immatriculé depuis 2007, son futur acheteur devra le soumettre à la SAAQ pour une inspection mécanique avant qu’il puisse retourner sur la route. Hélas, le prix de vente n’est pas affiché.

Celui d’Al Cowlings arborait des accessoires chromés (calandre, miroir, etc.) alors que dans le cas de celui-ci, ils sont noirs.