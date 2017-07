Un immense festival de ribs débarque à Montréal le mois prochain

Les amateurs de viande du Grand Montréal seront aux anges d'apprendre que le festival Montreal Ribfest débarque en ville pendant trois jours complets en août.

Du 18 au 20 août, c'est plus de 30 000 festivaliers qui se rendront sur place pour déguster les côtes levées et autres décadents plats de six restaurateurs professionnels.

Une publication partagée par Montreal RibFest (@mtlribfest17) le 27 Avril 2017 à 9h31 PDT

Tout en profitant de ce gros festin à ciel ouvert, vous aurez accès à des spectacles qui ajouteront une touche rock à l'événement.

Un rendez-vous de bouffe pour les durs à cuire, les familles, les couples... bref, tout le monde qui aime manger!

Une publication partagée par Montreal RibFest (@mtlribfest17) le 24 Avril 2017 à 9h21 PDT

Pour vous donner un avant-goût, voici une vidéo de l'édition précédente:

Pour plus de détails, visitez leur site web!

Mtl Ribfest - 13665 Boulevard de Pierrefonds

18, 19, 20 août 2017