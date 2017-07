Un premier «french» au féminin

« Je n’avais jamais embrassé une fille de ma vie », dit en riant Sonia Vachon lors de la première du film De Père en flic 2, dans lequel elle forme un couple avec Hélène Bourgeois-Leclerc.

« Moi, oui », renchérit cette dernière.

Les deux femmes ont dû s’y prendre à plusieurs fois durant le tournage de certaines scènes pour que les spectateurs puissent réellement croire à leur histoire d’amour.

« Le premier french, n’était pas très crédible. On nous criait que ce n’était pas bon ! J’étais gênée au début. Puis, on s’est ressaisies, on a pris une gomme pour avoir bonne haleine et on s’est embrassées comme de vraies amoureuses », relate Sonia Vachon.