Un renouveau profitable

Déjà « très riche », la relation entre le Québec et la France pourra «profiter» du nouveau gouvernement en place chez nos cousins et de son président, Emmanuel Macron, croit la Consule générale de France au Québec, Laurence Haguenauer, qui anticipe de nombreux échanges économiques, politiques, universitaires et culturels, notamment.

Moment « de partage, de solidarité et d’unité », la fête nationale de la République française est « très importante », selon la Consule générale de France au Québec puisqu’il s’agit d’une occasion de « remercier » les partenaires français et québécois de tous les milieux pour le travail accompli.

« Coopération »

À ce chapitre, Mme Haguenauer souligne « la coopération et les échanges » survenus entre la France et le Québec sur le plan politique, économique, culturel et universitaire dans la dernière année, évoquant la visite de plusieurs ministres du gouvernement Couillard, dans le dernier mois, et du premier ministre, en octobre.

« L’ensemble de la sphère est couvert. Nous avons eu une année très chargée et l’année prochaine va être aussi riche en coopération et en activités politiques parce qu’avec un nouveau gouvernement, une nouvelle assemblée, nous aurons de nombreux échanges », croit Mme Haguenauer, qui a accueilli plus de 300 partenaires français et québécois, hier, au Musée de la civilisation de Québec, lors d’une réception entourant la fête nationale de la France.

« Renaissance »

Nul doute pour Mme Haguenauer que l’arrivée en poste du nouveau président, Emmanuel Macron, profitera aussi au Québec en plus d’enrichir les relations déjà établies tout comme la « renaissance » de la section Québec de la Chambre de commerce et d’industrie française au Canada, entre autres, sur le plan économique.