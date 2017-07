[VIDÉO] Le comédien Mathieu Quesnel aime beaucoup être nu!

Ça va plutôt bien pour le comédien et humoriste. Après SNL Québec, on le verra dans le très attendu film De père en flic 2.



Malgré cette nouvelle percée, Mathieu Quesnel aime toujours prendre des risques... et se dévêtir à en croire cette entrevue tournée dans un cabaret érotique (à l'image du spectacle qu'il anime au ZooFest, quoi).

