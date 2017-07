Virage jeunesse urgent

Notre société change. Parmi les constats les plus évidents, notons que la société dans laquelle nous vivons vieillit et qu'elle est composée de plus en plus de gens provenant de différents horizons.

Ces changements auront inévitablement un impact sur la popularité de certains sports et sur les habitudes télévisuelles des amateurs de sport.

Une récente étude menée pour le compte du Sports Business Journal démontre que si certains sports ne veulent pas voir leurs parts de marché fondre comme neige au soleil au profit de sports qui connaissent une soudaine croissance de leur popularité, ils ont intérêt à se renouveler rapidement.

Bien que l'étude se concentre sur le marché américain, ses résultats sont parfois fascinants et semblent correspondre à la situation que l'on observe de ce côté-ci de la frontière.

Essentiellement, l'étude recommande fortement à certains sports, dont le hockey, de trouver des façons de se moderniser afin d'attirer un nouvel auditoire, par exemple en exploitant davantage les nouvelles plateformes vers lesquelles les jeunes se tournent.

Vieillissement généralisé

Si certains sports comme le basketball de la NBA et le soccer parviennent à conserver un auditoire relativement jeune, d'autres sports voient l'âge médian de leurs téléspectateurs augmenter à un rythme inquiétant.

C'est le cas du hockey de la LNH, dont l'âge médian des téléspectateurs est passé de 33 ans en 2000 à 42 ans en 2006, puis à 49 ans en 2016. Il s'agit du sport où l'on a observé le plus gros changement en l'espace de 16 ans.

Malgré tout, à 49 ans, l'âge médian des téléspectateurs qui se disent fans de hockey demeure relativement bas si on le compare à celui du baseball (57 ans), du NASCAR (58 ans), du tennis masculin (61 ans) et du golf de la PGA (64 ans).

Autre dur coup pour le hockey, il est moins populaire qu'il y a 10 ans chez les moins de 18 ans. En 2006, 13 % des gens suivant les activités de la LNH à la télé avaient moins de 18 ans, comparativement à 8 % l'an dernier.

En ce qui concerne la très populaire NFL, on note aussi un léger vieillissement de l'auditoire, mais la situation demeure stable chez les moins de 18 ans (10 % en 2006 et 9 % en 2016). Il est à noter que les données ne tiennent compte que de la saison régulière afin d'éviter que le Super Bowl ne vienne fausser les données.

Une exception

Terminons avec une devinette : quel est l'unique sport qui a réussi à attirer davantage de jeunes de moins de 18 ans en l'espace d'une quinzaine d'années et qui a vu l'âge médian de ses téléspectateurs diminuer tant de 2000 à 2016 que de 2006 à 2016 ?

Si vous avez répondu le tennis féminin, bravo ! Pour la plupart très actives sur les réseaux sociaux et régulièrement sollicitées par des commanditaires prestigieux, les joueuses de tennis sont les athlètes féminines les plus en vue.

La boxe semble elle aussi très bien se porter. Coïncidence ou non, ses vedettes, tout comme celles du tennis de la WTA, ne se font pas prier pour s'afficher sur les réseaux sociaux. Les autres principaux sports s'inspireront-ils de ces stratégies de marketing ?

Les tweets de la semaine...

twitter.com/DannyJoncas

Sacrilège !

Le copropriétaire des Penguins de Pittsburgh, Ron Burkle, a invité le quart-arrière Tom Brady à une récente fête chez lui. Brady a eu le malheur de poser une main sur la coupe Stanley lors d'une prise de photo, ce qui a soulevé l'ire des internautes. Un compte suivant les activités des Patriots croit que ce faux scandale a été créé par des partisans frustrés des Steelers.

« Brady veut seulement rappeler que tant qu'il sera le quart des Patriots, c'est le seul trophée que l'on verra à Pittsburgh. »

Dans une classe à part

En lisant ce tweet de la BBC, on croirait que l'on retrouve une classe pour le moins relevée dans le carré d'as du tournoi masculin de Wimbledon, qui se déroule présentement. Toutefois, on prend soin d'apporter une importante précision qui démontre que plusieurs joueurs de renom brilleront par leur absence lors des demi-finales d'aujourd'hui.

« Les demi-finalistes de Wimbledon ont remporté 19 tournois du grand chelem au total. De ce nombre, Roger Federer en compte 18. »

Un jeu d’enfant

Le jeune et costaud voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge était le grand favori en vue du concours de coups de circuit du baseball majeur et il n'a pas déçu. Judge a offert tout un spectacle aux partisans réunis à Miami, ainsi qu'à ses homologues. G.K. Young, de l'organisation des Padres de San Diego, ressentait l'impuissance des autres joueurs.

« On devrait obliger Judge à frapper du côté gauche du marbre pour donner une chance aux autres. »

À surveiller...

Merci à Donald Trump !

L'obsession des médias envers Donald Trump n'a pas que de mauvais côtés. Aussi étrange que cela puisse paraître, un sport féminin bénéficiera d'un peu plus de visibilité qu'à l'habitude cette fin de semaine en partie en raison de Donald Trump. C'est que la LPGA tient l'un de ses tournois majeurs, le U.S. Open, à un terrain de golf du New Jersey appartenant au politicien recrue et magnat de l'immobilier. Malgré les pressions de certains groupes invitant la LPGA à déplacer l'événement, le tournoi y a bel et bien débuté hier. Disposant de très peu de visibilité, le golf féminin risque donc de se retrouver un peu plus en évidence aux bulletins de fin de soirée. Toutefois, si vous voulez suivre la ronde finale en direct dimanche après-midi, vous devrez vous tourner vers le web puisque nos chaînes sportives ne diffusent pas l'événement. Rappelons que la jeune Canadienne Brooke Henderson, qui n'est âgée que de 19 ans et qui compte déjà un titre majeur à son palmarès, a ramené une carte de -2 hier.

Les cinq suggestions de la semaine

Baseball

Photo courtoisie

Les Blue Jays, qui ont conclu la première moitié de saison avec une humiliante défaite de 19-1, se rendent à Detroit pour leur première série depuis ce match.

Le samedi 15 juillet à 18 h à TVA Sports et Sportsnet

Formule 1

Photo Martin Chevalier

Alors que la Formule 1 est de passage en Grande-Bretagne, le pilote québécois Lance Stroll tentera de récolter des points dans une quatrième course d'affilée.

Le dimanche 16 juillet à 7 h 50 à RDS et TSN5

Tennis

Photo courtoisie

Avec l’élimination des Nadal, Murray et Djokovic, la porte est toute grande ouverte pour Roger Federer afin de remporter une huitième finale à Wimbledon.

Le dimanche 16 juillet à 9 h à TSN et 10 h à RDS

Indycar

Photo courtoisie

Les pilotes de la série Indycar sont de passage au Canada cette fin de semaine pour la traditionnelle épreuve présentée annuellement en sol torontois.

Le dimanche 16 juillet à 15 h 30 à TVA Sports 2 et Sportsnet 360

Soccer

Photo courtoisie

La victoire remportée à Ottawa mercredi dans le cadre d'un match amical motivera-t-elle l'Impact pour son prochain match en MLS contre Philadelphie ?

Le mercredi 19 juillet à 19 h 30 à TVA Sports