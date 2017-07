GAGNON, Claude



À Terrebonne (Lachenaie), le mercredi 12 juillet 2017 est décédé après une longue maladie, à l'âge de 79 ans, Claude Gagnon, époux de Marie-Paule Pimparé.Outre son épouse il laisse dans le deuil son fils Sylvain (Line) et sa fille Sylvie (Denis), ses petits-fils Alexandre et Sébastien ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 17 juillet dès 14h, en l'église de la Paroisse St-Paul-L'Ermite située au 377 Rue du Village à Repentigny, J5Z 1S6, les funérailles suivront à 15h.