PERRON née LALIBERTÉ

Patricia



Paisiblement, le 12 juillet 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée Patricia Perron (née Laliberté).Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (André) et Jean-Paul (Michèle), ses 5 petits-enfants, ses 10 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 21 juillet 2017 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 et le samedi de 8h30 à 9h30, suivi des funérailles le samedi 22 juillet 2017 à 10h00 en l'église St-Gilbert au 5420, rue Angevin à St-Léonard.La famille remercie le personnel des soins palliatifs du Pavillon Rosemont pour les bons soins prodigués et suggère des dons à la Société canadienne du cancer.