La famille Charlebois a le regret de vous annoncer le décès de:



Maurice Charlebois

Le 8 juillet 2017 est décédé un mari aimant et un père inspirant. Il était l’époux de Mme Thérèse Langevin et le fils de feu Florian Charlebois et de feu Jeanne Desjardins.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Jacques Durocher), Danielle (Sylvain Danis), Sylvain (Francine Soucy) et Stéphane (Manon Lafrance); ses petits-enfants: Matthieu, Marie-Ève, Nicholas-Charles, Jean-Christophe, Raphaël et ClaudiAnne; sa soeur Carmen; son frère Guy ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par sa soeur Lorraine, par ses frères Marcel et Denis ainsi que par son petit fils Louis-Frédéric Durocher.Il fut un homme d'affaires bien connu du domaine de la distribution alimentaire (Charlebois Alimentation Ltée).La famille vous accueillera en chapelle ardente à l'Église Coeur-Très-Pur-de-Marie à Plaisance le vendredi 21 juillet 2017 de 18h à 21h ainsi que samedi le 22 juillet 2017 de 10h à 11h. Le service religieux aura lieu le samedi 22 juillet 2017 à 11h en l’Église Coeur-Très-Pur-de-Marie de Plaisance.La famille désire exprimer sa reconnaissance au personnel très dévoué du 3 étage du CHSLD Petite-Nation pour les bons soins prodigués.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Résidence Le Monarque, centre d'assistance en fin de vie et ce pour le bien-être de la communauté. Vous pouvez faire un don en ligne au :www.residencelemonarque.comVos messages de condoléances peuvent être envoyés à: www.cfo.coop