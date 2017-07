DESLAURIERS, Yvon



De L'Ile Bizard, est décédé, Monsieur Yvon Deslauriers, le 12 juillet 2017, à l'âge de 74 ans, époux de Madame Ghislaine Marceau. Yvon était le propriétaire du Centre du Petit Tracteur D.M. à L'Ile Bizard, depuis 1990.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Patrick, Myriam (Stéphane), François (Marjo), ses petits-enfants Mélina, Sébastien, Olivier, Laurianne, Victor, Béatrix et Éloi, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 22 juillet 2017 de 9h30 à 11h, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour son soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer en la mémoire de Yvon Deslauriers.