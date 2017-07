DAME, Lise



À l'hôpital du Suroît, lundi le 19 juin, est décédée dans son sommeil Lise Dame, épouse de feu Robert Constant.Elle laisse dans le deuil ses enfants René, Roland (Lucie) et Michel, ses petits-enfants Sébastien (Julie-Anne) et Benjamin, son arrière-petit-fils Maxim ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 22 juillet 2017, à 11h en l'église de Saint-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.www.maisonfuneraireroussin.com