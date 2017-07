MASSÉ, Pierre



Paisiblement, le lundi 10 juillet 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé Pierre Massé conjoint de Denise Desbiens.Il laisse dans le deuil ses filles Nancy (Philip) et Kareen (Thierry), ses petits-enfants Laurence, Oliver, Lukas, William et Logan, son frère Jean (Hélène), sa soeur Diane (Roger) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le vendredi 21 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 22 juillet dès 10h, une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 22 juillet à 12h en la chapelle du complexe.