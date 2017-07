MUNARI, Nicolas



À St-Eustache, le 11 juillet 2017, est décédé à l’âge de 79 ans, M. Nicolas Munari, laissant dans le deuil son épouse Mme Denise Drapeau Munari, ses 3 enfants: Mario (Josée Pelletier), Olga (ex-époux: Leonard Assaly), Anna (Eric Pepper), ses petits-enfants: Domenico, Michael, Ugo, Frédérico, Émilie, Marie-Maude, Abigaëlle, Nicolas Munari; Andrew, Jeremy et Laurie Assaly; Angélina Pepper, ses 12 arrière-petits-enfants, sa soeur Candida, ses belles-soeurs Micheline et Debbie, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 18 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et une liturgie aura lieu le mercredi 19 juillet de 11h à 12h suivi d’un petit buffet au complexe Urgel Bourgie, 3955 Ch. Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4N 2N6Au lieu de fleurs, des dons à Sercan de St-Eustache seraient appréciés.Un merci particulier au CLSC Jean-Olivier Chénier de St-Eustache et aux soins palliatifs Sercan de St-Eustache pour leurs merveilleux soins.