LAMBERT, Jacques



À Pointe-Claire, le 8 juillet 2017 est décédé monsieur Jacques Lambert.Outre son épouse, Denise Papineau, il laisse dans le deuil ses enfants, Luc (Julie Charbonneau), Nathalie et Marie-Josée, ses petits-enfants, Kim, Ian, Jean-Benoît, Alyssa, Florence, Dominic et Tomas, ses 3 arrière-petits-enfants, Malick, Naïma et Loïc, son frère Pierre, ses soeurs, Denise, Solange et Carole, beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 juillet 2017 de 19h à 21h ainsi que le samedi 22 juillet 2017 de 9h à 11h:maisonfuneraireroussin@videotron.caUne célébration en mémoire de Jacques se tiendra en l’église Ste-Jeanne-de-Chantal (1, rue de l’église, Notre-Dame-de-L’Île Perrot), le samedi 22 juillet 2017 à 11h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’Hôpital Général du Lakeshore seraient appréciés.