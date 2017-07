MAJEAU, Martine



Le 12 juillet 2017, à l’âge de 50 ans, est décédée Mme Martine Majeau de Joliette. Elle était la fille de feu Paul-Émile Majeau et de feu Madeleine Blondin et la soeur de feu Christian.Elle laisse dans le deuil son frère Sylvain et son épouse Danielle Dubeau, sa belle-mère Claudette Coutu, ses soeurs de cœur Sylvie Coutu, Chantal Coutu (Denis Sarrazin), Martine Coutu (Jean Cadieux), Nadia Coutu (Alain Hébert) ainsi que Coralie, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Mme Majeau vous accueillera le jeudi 20 juillet de 14h à 17h, de 19h à 22h et le vendredi 21 juillet à compter de 9h au:www.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, vendredi le 21 juillet à 11h. L’inhumation suivra au cimetière de Joliette.