MONTPETIT-BOYER, Louise



Le 10 juillet 2017, à Montréal, entourée de sa famille, est décédée Louise Montpetit-Boyer.Épouse de feu Jean Boyer, elle laisse dans le deuil ses deux enfants Ghislaine et Jean-Pierre (Danielle Lafontaine), son petit-fils Alexis (Vanessa Jourdain), son arrière petit-fils Félix, ses deux soeurs Carmen et Mercédès, ses belles-soeurs Gaétane et Françoise, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le 21 juillet, de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 22 juillet de 9h à 10h30 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT(ANGLE RICHARDSON)BEAUHARNOIS, 450-225-2200STEPHANEGENDRON@LIVE.CALes funérailles auront lieu le samedi 22 juillet à 11h en l’église St-Clément de Beauharnois (183, chemin St-Louis). L’inhumation suivra au cimetière de la paroisse.La famille tient à remercier le personnel dévoué du CHSLD Éloria-Lepage. Des dons à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec (SLA) seraient appréciés.