BRAZEAU (née THIBAULT)

Marielle



À Beauharnois, le 13 juillet 2017, à l’âge de 78 ans, est décédée Mme Marielle Thibault, épouse de M. Jean-Guy Brazeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Chantal Lussier) et Alain ainsi que ses petites-filles: Annie-Pier (Samuel), Marie-Eve, Renée-Claude, Audrey-Anne et son arrière-petit-fils Hayden. Elle laisse également ses frères, Denis et Fernand, ses soeurs: feu Lucille, Pauline et Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu’autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le jeudi 20 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que vendredi le 21 juillet 2017 de 9h à 10h30 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson) BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le vendredi 21 juillet 2017, à 11h, en l’église Saint-Clément de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s’exprimer par un don à la Société canadienne du cancer. www.cancer.ca