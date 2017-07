50 ans de grands moments

Avec son house band, l’équipe de Belle et Bum promet de faire revivre les grands moments des 50 dernières années du Festival d’été, dimanche soir, au parc de la Francophonie. La soirée, animée par Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne, accueillera une pléiade d’invités.

Patrice Michaud soulignera le passage marquant des Rolling Stones en 2015, tandis que Yann Perreau et Élage Diouf nous remémoreront le concert inoubliable des Colocs sur les Plaines en 1999. Des reprises de Stevie Wonder, Jean-Pierre Ferland et Elton John, par Marie-Pierre Arthur et Beyries, sont au rendez-vous.

Claude Dubois et Éric Lapointe monteront également sur scène. Il s’agit d’artistes qui ont tous été importants pour le Festival d’été, mais aussi pour Belle et Bum. La directrice artistique, Fanny St-Amand, promet un « feu roulant de hits ».

Photo d’archives

Tourné pour la télé

« C’est un enchaînement de hits du début à la fin, dit-elle. Les artistes vont souligner des passages importants du FEQ, mais ils feront aussi leurs propres hits. On peut s’attendre à danser et à bouger. Ce sera très, très festif, mais aussi avec quelques moments touchants. C’est dans notre mandat de créer des rencontres improbables. »

Pour l’occasion, le band de Belle et Bum sera bonifié d’un chœur de trois personnes.

Le spectacle sera enregistré pour être diffusé le 16 septembre prochain, à 21 h, à Télé-Québec. Ce qui apporte son lot de défis pour l’équipe de production.

« C’est rempli de défis, mais pas en termes de contenu, explique Fanny St-Amand. C’est plus pour la logistique. En télé, on est habitués à ce que tout soit préparé. On est habitués à travailler chaque numéro avec des éclairages précis. Là, on va avoir de l’éclairage, mais on n’a pas la possibilité de le voir. Ce sera le jour, quand on va répéter. »

« Et on aura très peu de temps pour s’installer et répéter le show, qui comprend beaucoup d’artistes, donc beaucoup d’entrées et de sorties », précise-t-elle.

Mais elle affirme que le spectacle a été pensé « avant tout » pour les gens sur place. « À la télé, on fait des pauses pour faire le changement d’instrumentations. Là, jamais on ne va arrêter le spectacle. On veut garder l’énergie et en mettre plein la vue aux spectateurs. »

Photo d’archives

15 ans de Belle et Bum

Belle et Bum célébrera aussi ses 15 ans, dimanche soir. De nos jours, en télé, une émission qui est diffusée aussi longtemps, c’est de plus en plus rare.

« Ce n’est jamais acquis, soutient Normand Brathwaite. Quand on est arrivés à la 13e saison, Mélissa a dit qu’on devrait commencer à faire des shows live, pour se mettre au défi. Tu n’as pas le droit de t’asseoir sur tes lauriers. Ça a ajouté beaucoup à l’émission : on s’est retrouvé dans des situations de danger. »

Le spectacle a lieu dimanche soir au parc de la Francophonie à 20 h 30. Il sera diffusé le 16 septembre à Télé-Québec.