PARENT (GEMME), Dolorès



À Varennes, le 11 juillet 2017, à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Dolorès Gemme, membre des Filles d’Isabelle chapitre de Varennes, épouse de feu Jacques Parent.Elle laisse dans le deuil ses fils Marc (Sylvie Déry), Alain (Manon Cardin) et Martin, ses petits-enfants Marie-Claude, Geneviève et Michaël (Ariel), ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:cfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941le lundi 17 juillet de 19h à 22h et le mardi 18 juillet de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu le mardi 18 juillet à 11h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes.