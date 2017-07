SAUVÉ (née FRENETTE)

Rollande



Nous avons le chagrin de vous annoncer le décès de notre chère maman qui nous a quittés le mardi 11 juillet 2017, à l’âge de 92 ans, pour aller rejoindre notre père, son époux tant aimé Robert Sauvé, décédé en 2007.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Jocelyne), Jocelyne (Michel) et Luc (Anne), ses petits-enfants: Catherine (Duncan), Marie-Claude, Alexis (Joanne), Louis-Félix (Louisa), Mikaël (Jessica) et Audrey-Maude ainsi que ses arrière-petits-enfants: Aurélie, Adèle, Éliane, Anthony, Alice et Dax. Fière de sa grande famille unie et tissée serrée, elle est la 10e de 19 enfants. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères, ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces et neveux des familles Frenette et Sauvé.La famille accueillera parents et amis au:le dimanche 23 juillet à compter de midi, une brève cérémonie suivra à 16h15.En guise de sympathie des dons à la Fondation de l’Université de Sherbrooke en spécifiant le Fonds Le Tour d’une vie, [Sherbrooke (Québec) J1K 2R1, tél. : 819 821-7385, www.LaFondation.USherbrooke.ca] seraient appréciés de la famille.