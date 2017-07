CHICOINE, Claudette



Le 6 juillet 2017, à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Claudette Chicoine, épouse de feu M. Jacques Gaboury.Elle laisse dans le deuil sa fille Anne (Dominic Sansoucy) et son fils François (Carolyn Warwaruk), ses petits-enfants Nathaniel, Éléanna et Mégane, son frère Jean-Pierre (Louise Doucet) et sa soeur Renée, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5TEL: (450) 467-4780www.salondemers.comle vendredi 21 juillet 2017 de 19h à 22h ainsi que le samedi 22 juillet 2017 dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l’église Saint-Matthieu, 1010 Richelieu, Beloeil.