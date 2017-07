GIROUARD, Pierre



À Piedmont, le 10 juillet 2017, à l’âge de 69 ans, est décédé Pierre Girouard époux d'Olivette Girouard, fils de feu René Girouard et feu Rollande Frigon .Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pierre–Olivier (Mylène Bordeleau) et sa fille Nadine. Il laisse également dans le deuil ses frères Robert (Diane), Yvan (Johanne) ainsi que sa belle-famille Girard et plusieurs amis. La famille recevra vos sympathies au complexe funéraire:Le samedi le 29 juillet de 13h à 16h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation Maxime Letendre du C.I.C.L seraient appréciés.