MARTINEAU, Lorraine

(née Ménard)



À Montréal, le 12 juillet 2017, à l'âge de 80 ans, est décédée Lorraine Ménard.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Paul Martineau, ses enfants Brigitte, Marie-Josée (Darryl McKenna), Benoit, Sophie (Pierre Lafontaine), ses petits-enfants: Andrew, Rebecca, Carolyn, Valérie, ses soeurs Raymonde, Yvette, Odette, Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 juillet 2017 de 14h à 16h et de 18h à 20h au complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 20h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec.