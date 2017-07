HAMEL LEFEBVRE, Carmen



Résidente de Terrasse-Vaudreuil depuis plus de 60 ans, le 3 juillet 2017, à l’âge de 82 ans, est décédée Mme Carmen Hamel, épouse de feu M. Gilles Lefebvre.Elle laisse dans le deuil son fils Robert, ses filles Sylvie (Guy), Carole (Michel), Lynda (Daniel) et Diane (Pierre), ses onze petits-enfants et ses sept arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 22 juillet 2017 à 11h, en l’église St-Michel de Vaudreuil-Dorion (414, ave St-Charles), suivies de l’inhumation au cimetière St-Jean-Baptiste.La famille recevra les condoléances à l’église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. www.mspvs.org.