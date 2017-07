DES CORMIERS, Jeannine

(née Larivière)



À Montréal, le 2 juin 2017, suite à une courte maladie, est décédée madame Jeannine Des Cormiers (feu Benoît Des Cormiers).Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle (Denis Malépart) et Lyna (Marc Lapierre), ses petits-enfants Marilou et Félix, son frère Marcel (feu Blanche Poirier), sa soeur Monique (Henri Helleu), ses deux belle-soeurs, Lucille (Paul-Émile Larivière) et Gisèle (Normand Larivière) ainsi que de nombreux neveux et nièces.La mise en terre de ses cendres aura lieu au Cimetière le Repos Saint-François d’Assise, 6893, rue Sherbrooke Est à Montréal, le samedi 22 juillet 2017 à 10h45, où vous êtes priés de vous présenter sans autre avis, ni invitation.