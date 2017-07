SAVOIE, Lionel



À Montréal, le 8 juillet 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Lionel Savoie, époux de Mme Thérèse Gadoury.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Manon) et Monique (Bernard), ses petits-enfants Julie (Vincent), Benoit, Martine et Alexandra, sa soeur Françoise, son beau-frère Raymond (Lucille), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:3198 RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL, QCle samedi 15 juillet de 14h à 15h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h30 en la chapelle du complexe.