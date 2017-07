PERRAS, Normand



À Brossard, le mardi 4 juillet 2017, à l'âge de 61 ans, est décédé Normand Perras, fils de feu Gérard Perras et de feu Jacqueline Godin.Il laisse dans le deuil sa soeur Francine, son neveu Jean-François (Marie-Josée), sa nièce Priscilla (Jeffrey), son petit-neveu Gabriel, sa tante Lise (Jean-Paul), Dominique ainsi que ses amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 22 juillet en l'église de Sainte-Barbe à compter de 14h suivi des funérailles à 15h. Inhumation au cimetière de Saint-Anicet.RODRIGUE MONTPETIT ET FILS INC.Les messages de sympathiepeuvent être transmis au: