GENDRON, Jeanne née Royer



Le 9 juillet 2017, à l'âge de 64 ans, est décédée entourée des siens Mme Jeanne Royer épouse de M. Normand Gendron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses quatre enfants, Denis (Annie), Anne (Sylvain), Claire (Dany) et Christianne, ses six petits-enfants, Amély, Carolane, Dylan, Maxim, Lili-Rose et Alex, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses dernières volontés il n'y aura pas d'exposition.www.dignitequebec.com