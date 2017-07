BLANCHARD, Lucette



Madame Lucette Blanchard est décédée le 1er juillet 2017.Elle laisse dans le deuil sa soeur Annette, ses trois enfants Pierre, Michelle et Lyse, ses petits-enfants Julie, Marc-André, Patricia, Jessika et ses arrière-petits-enfants Jade, Tahisha et Brittanie, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 22 juillet de 9h à 12h au:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7Un service aura lieu à 13h en la chapelle du centre, suivi de l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur ou à un organisme de votre choix au nom de Lucette Blanchard serait apprécié.