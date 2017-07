POTVIN, Yvan, p.m.é.



M. l'abbé Yvan Potvin, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 29 juin 2017, à l'âge de 83 ans et 11 mois.Né à St-Vincent-de-Paul (Laval) le 23 juillet 1933, il était le fils d'Armand Potvin et de Brigitte Senay. Il a fait ses études secondaires au Séminaire de St-Hyacinthe et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Etrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 29 juin 1957, il est parti pour Cuba le 10 septembre 1958 où il travailla comme missionnaire jusqu'en 2011. Au Canada, il exerça du ministère occasionnel dans la ville de Laval (2011-17). Au moment de son décès, il vivait retiré à la Maison centrale de Pont-Viau à Laval.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Jean-Pierre (Muriel Caron), Louis (Gisèle Bessette), Lucien (Elizabeth Hampton Graves), ses soeurs Monique et Marie-Andrée (Keoki Sousa), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la:Société des Missions-Étrangères180, place Juge-DesnoyersLaval (Pont-Viau), H7G 1A4le vendredi 21 juillet 2017 à 19h30. Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu le samedi 22 juillet à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit le 5 novembre 2017.En sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.web: http://www.smelaval.org