HOUDE, Denise



À Laval , le 13 juillet 2017, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Denise Houde, épouse de feu M. Raymond Gingras.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Normand (Marielle), Paul, Stéphane (Ginette), ses petits-enfants Karyne, Catherine et Gabriella, sa soeur Ghislaine, son frère Richard, ses belles-soeurs Annie, Carmeline, son beau-frère Raymond ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 18 juillet 2017 de 13h à 16h, au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Résidence Riviera pour le soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Société de la SLA du Québec serait apprécié en la mémoire de Madame Denise Houde.