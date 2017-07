de la DURANTAYE, Pierre



C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de monsieur Pierre de la Durantaye, survenu le 28 juin dernier.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, François (Mélanie Durantaye-Maier), Esther (Normand Garand), Édith (Roch Brunet), Reine, Yvan (Danielle Lauzon), ses neveux et nièce (Daniel, Jean-Luc, Guillaume, Ariane et Simon) ainsi que parents et amis.Un dernier hommage lui sera rendu, samedi le 22 juillet, au:MONTREAL, QC H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comLa famille recevra vos condoléances de 9h à 12h00. Une cérémonie suivra à 12h30, tout près, en la Chapelle de la Résurrection, 4601 Chemin de la Côte-des-Neiges.