RICHER (née Clément), Aline



De Mont-Tremblant, le 12 juillet 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Aline Clément, épouse de feu monsieur Zotique Richer.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Huguette), Michel (Candice), Diane (Steve), Louise (Maurice), Sylvie (Yvon), Daniel, ses petits-enfants: Simon (Shanna), Julien, Philip (Véronik), Vincent (Christine), Evelyne (Stéphane) et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Olivier, Hugo, Louka, Jeremy, Xavier, Ariane et Aurélie, sa soeur Thérèse, ses belles-soeurs Georgette, Gisèle et Marie-Marthe, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances vendredi le 21 juillet à 11h30 à:1900 CHEMIN DU VILLAGEMONT-TREMBLANT, J8E 1K4Un sincère merci au personnel de la Villa des Générations.