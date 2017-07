Ça paye les banques

Depuis le creux boursier de mars 2009, les titres des six grandes banques canadiennes ont enregistré des hausses spectaculaires alors qu’ils ont plus que quadruplé de valeur.

La mise en garde étant faite, rassurez-vous tout de suite. Ce n’est évidemment pas une hausse du taux directeur d’un quart de point qui va ralentir demain matin les prêts consentis aux entreprises et à la consommation. Mais si la Banque du Canada devait hausser son taux de plus d’un point de pourcentage d’ici les 18 prochains mois, alors là, attention !

Or, si le taux directeur venait à grimper sensiblement, le rendement des placements conservateurs augmenterait. En devenant plus généreux, les certificats de placement garanti (CPG) et les placements à terme d’Épargne Placements Québec attireraient plus d’épargnants. Et nombre d’actionnaires des banques pourraient liquider une partie de leurs titres bancaires en vue de sécuriser leurs profits.