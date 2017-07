MURPHY, Denis



Accidentellement de Laval le 09 juillet 2017, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Denis Murphy.Il laisse dans le deuil sa mère Joyce, ses soeurs Joanne, Carole (François), ses enfants Kevin, Sandy, Alec et leurs mères Michelle et Josianne ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il fut confié aux soins des Salons Funéraires Guay.Les funérailles auront lieux en l'église Ste-Rose De Lima, samedi le 22 juillet à 11h. La famille sera présente dès 9h30 pour recevoir vos condoléances. Suivie de l'inhumation au cimetière du même endroit.Salons funéraires Guay