BOUCHARD, Robert



Au CHSLD de St-Lambert, le 5 juillet 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé entouré des siens, M. Robert Bouchard, président des Habitations Robert Bouchard.Il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Philippe Ward) et Martin (Julie Guibord), ses petits-enfants Sheldon et William Ward ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:540 BOUL. STE-FOY, LONGUEUIL450-443-6667 www.salonfunerairelfc.comPropriétaire, ROBERT CENACle samedi 22 juillet 2017, à compter de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 14h30 au salon.Au lieu de fleurs, un don à Diabète Québec serait apprécié.