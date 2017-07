CHASLE, Laurenne (Langevin)



Au Centre d’hébergement Champlain-de-Châteauguay, le 12 juillet 2017, à l’âge de 83 ans, est décédée Mme Laurenne Chasle, épouse de feu Gaston Langevin. Elle etait la soeur de feu Normand, Marcel, Robert, Gilles, et Yvan Chasle.Elle laisse dans le deuil, sa fille unique, Caroline Langevin Hebert (Allen) et son petit-fils Avery, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ansi que plusieurs parents et amis.Mme Langevin Hebert tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Centre d’hébergement Champlain-de-Châteauguay pour son dévouement et les bons soins prodigués dans ses dernières années.Selon sa volontée, Mme Chasle Langevin a été incinérée.Vos temoignagnes de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada. (http://www.alzheimer.ca/en)