DESJARDINS (née GROULX)

Yvette



À la Maison Pallia-Vie de St-Jérôme, le 12 juillet 2017, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Yvette Groulx, épouse de monsieur Jean-Marc Desjardins.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Josée, Richard (Yarami), Sophie (Pierre-Paul) et François, ses deux petites-filles adorées Geneviève (Tyler), Allyson, ses soeurs Denise, Gaby, Pierrette, son frère Gilles, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée dimanche le 16 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h suivi du lendemain dès 9h au:Les funérailles auront lieu lundi le 17 juillet à 11h en l'église de Mont-Rolland au 1415, rue St-Jean, Mont-Rolland (Ste-Adèle), Qc, J0R 1G0.Vos témoignage de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie de St-Jérôme.Un immense merci au personnel et bénévoles de cette maison de soins palliatifs.