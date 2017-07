Durant signe sa 60e victoire en carrière

Darian Durant a remporté la 60e victoire de sa carrière, vendredi soir. Mais les choses n’auguraient pas ainsi au cours des 20 premières minutes de jeu.

Ses passes manquaient parfois de précision. Il a été intercepté à deux reprises. Puis, tout d’un coup, il s’est mis à repérer ses receveurs de passes dans les huit dernières minutes du deuxième quart.

Comme un vétéran qui a vu neiger, Durant a expliqué après le match que le pouvoir de rebondir n’a rien de bien sorcier.

«Tu continues à jouer au football, c’est tout, a-t-il raconté.

«Je fais ce métier depuis longtemps. Il m’est arrivé d’être intercepté quatre ou cinq fois dans une rencontre. La chose la plus importante est que ton équipe ait confiance en toi et que tu aies confiance en tes coéquipiers.»

Durant a complété 17 de ses 22 passes pour des gains de 296 verges et un touché de B.J. Cunningham. Ce dernier a terminé la soirée quatre réceptions pour des gains de 73 verges.

Bon pour le moral

Comme tout le monde chez les Alouettes, Durant était encouragé par cette victoire.

«On a été de tous nos matchs depuis le début de la saison, a-t-il rappelé.

«On n’a jamais abandonné dans nos deux défaites. Cette victoire montre à quel point on est bons. On possède ce qu’il faut pour faire un long bout de chemin.»

Belle soirée pour Sutton

Le porteur de ballon Tyrell Sutton, qui avait amorcé le match sur une note tranquille, a terminé sa soirée de travail avec 17 courses au sol pour des gains de 85 verges.

Questionné à savoir s’il commençait à apprécier Sutton, Jacques Chapdelaine a rétorqué avec humour qu’il aime tous ses joueurs.

«Sutton est un gars qui aime travailler fort, a-t-il dit.

«Les jeux ont été plus difficiles au sol en début de match parce que la ligne défensive des Stampeders arrivait à combler nos blocs. Mais on a été patients et ça a rapporté.»