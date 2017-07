BORDUAS, Jean-Paul



Le 12 juillet 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Paul Borduas, époux de feu Mme Jacqueline Brunet.Il laisse dans le deuil ses trois enfants, Ginette (Marcel), Sylvain (Christiane) et Pierre (Nicole), ses six petits-enfants, François-Xavier, Caroline, Ariane, Audrey, Pierre-Alexandre et Marc-Olivier, ses trois arrière-petits-enfants, Rosalie, Mia et Jacob, ses deux soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 17 juillet dès 9h à:505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J2H5Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 17 juillet 2017 à 11h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.