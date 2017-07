BOUCHER MEUNIER, Monique



À la maison Victor Gadbois, le 29 juin, est décédée, paisiblement, à l’âge de 72 ans, Madame Monique Meunier, conjointe de Robert Boucher.Outre son conjoint, Monique laisse dans le deuil ses enfants, Élaine (Yves Légaré) et Alain (Annie Lafontaine), ses petits-enfants, Audrey, Victor et Édouard, sa soeur Lise, ses deux frères, Jacques (Claudette Pelletier), Pierre (Céline Gravel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Elle sera exposée au salon :Le vendredi 21 juillet à partir de 10h, suivi de la cérémonie à 13h.La famille tient à remercier l’équipe exceptionnelle de la Maison Victor Gadbois pour les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Maison Victor Gadbois, 1000, rue Chabot, Sainte-Mathieu-de-Beloeil, QC, J3G 4S5, ou à la société de recherche sur le cancer serait apprécié. Les formulaires seront disponibles au salon.