TURGEON, Jean-Guy



À St-Isidore, le 11 juillet 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé Jean-Guy Turgeon, époux de Micheline Boyer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-Philippe (Chantal Berger), sa fille Jocelyne, ses petits-enfants Naomie et Déreck, sa soeur Marcelle, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 22 juillet à compter de midi, suivi d’une célébration d’adieu à 14h, en la chapelle du complexe.En sa mémoire, des dons à la Fondation Hôpital Mont-Sinaï seraient appréciés.