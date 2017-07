LABERGE, Gérald



À Boucherville, le 9 juillet 2017 est décédé Gérald Laberge, époux de Marie-Claire L’Archevêque et de feu Lisette Coutu, père de feu Francine (Benoît Beaucage).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Danielle (Daniel Coallier), ses petits-enfants Jocelyn (Valérie Valcourt), Vincent (Jessica D-Audet), Geneviève (Christian Jodoin), Patrice, Catherine et Charles ainsi que ses deux adorables arrière petits-fils; Sidney et Justin.Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Ancien président et Chef des opérations du Cabinet d’assurance Gérard Parizeau, Gérald était un homme exceptionnel qui a su se démarquer tout au long de sa vie. Ceux qui l’ont connu et aimé se souviendront de sa sensibilité, de son savoir encyclopédique, de sa mémoire impressionnante et de sa grande expérience qu’il savait partager.Son talent d’orateur, son humour et son cœur d’or ont fait de lui un homme dont on cherchait l’agréable compagnie. Son départ laisse au cœur de tous ceux et celles qui l’ont connu, un souvenir impérissable.La famille recevra vos condoléances mardi le 18 juillet 2017 de 13h à 17h et de 19h à 21h à au complexe:Les funérailles seront célébrées le mercredi 19 juillet 2017 à 10h30 en l’église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.Au lieu de fleurs, un don la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher, La Maison de soins palliatifs La Source Bleue en la mémoire de Gérald Laberge.